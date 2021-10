9 scholen in Gent starten project tegen lege brooddozen: "1 op 4 kinderen zit met honger op de schoolbank"

Crombeen is één van de 9 scholen van de groep Katholiek Onderwijs Gent achter het initiatief "Brood(doos)nodig". De groep heeft zo’n 4.000 leerlingen. Samen met Let Us en Enchanté vzw bindt ze nu de strijd aan tegen honger op de schoolbanken. "We willen ouders, leerkrachten en sympathisanten warm maken om een extraatje te schenken via de schoolrekening. Met het ingezamelde geld maken we dan een warme maaltijd klaar voor de meest kwetsbare leerlingen", zegt Marie Haspeslagh, mede-oprichtster van Enchanté. "Ook enkele lokale handelaars zetten hun schouders onder het project. Bij Bavet in Gent krijg je bijvoorbeeld een QR-code op je kassaticket. Wie wil, kan zo een extraatje storten om onze actie te steunen."