Vandalen bekladden achterkant columbarium op stadsbegraafplaats Leuven met graffiti

"Dit schokt en raakt ons. Je verstoort niet zomaar een rustplaats van iemand en zeker niet zonder toestemming van de nabestaanden", zegt Bieke Verlinden, schepen van zorg en begraafplaatsen (Vooruit). "Op deze manier, zonder toestemming, graffiti aanbrengen op graven is grafschennis en dat kunnen we natuurlijk niet toestaan. We gaan dit zo snel mogelijk op een respectvolle manier verwijderen en gaan alle nabestaanden contacteren en hen erover informeren."