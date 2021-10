Actrice Scarlett Johansson en Disney schikken in rechtszaak over release van "Black Widow" op streamingdienst

De zaak werd met argusogen gevolgd in Hollywood, want ze was een regelrechte aanval op de nieuwe releasestrategie van Disney.

Door de coronapandemie waren bioscopen wereldwijd lange tijd gesloten. Filmmaatschappijen brachten hun films noodgedwongen eerst uit op streamingdiensten en dat lokte nieuwe abonnees. Disney zag daar de voordelen van in en koos ervoor om bij de opening van de bioscopen zijn films tegelijkertijd uit te brengen in de zalen en op Disney+.



Zo ook "Black Widow", de eerste film over het gelijknamige personage dat Johansson al enkele jaren vertolkt in verschillende films die zich afspelen in het fictieve Marvel-universum.