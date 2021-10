Australië heropent in november grenzen voor gevaccineerde inwoners

Al sinds het begin van de coronacrisis hanteert Australië zeer strikte reisbeperkingen. Het was inwoners verboden het land te verlaten, behalve in beperkte uitzonderlijke gevallen, zoals essentiële reizen van overheidspersoneel. Ook voor Australiërs die in het buitenland verbleven, was het erg moeilijk om het land weer binnen te komen. Dat leidde tot tragische situaties waarbij mensen hun stervende familieleden niet meer konden bezoeken, of huwelijken, geboortes of begrafenissen niet konden bijwonen.