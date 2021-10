Babbelbank in Genk: “We hebben het moeilijk gehad, maar praten werkt”

Op een babbelbak kan iedereen die wil met elkaar een praatje maken. “Het is eigenlijk heel simpel”, vertelt Beke. “Als je vraagt aan je partner, je vrienden of je collega’s hoe het met hen gaat, dan is het belangrijk om daar authentiek op te antwoorden. Dat is de eerste stap in mentale gezondheid.” De minister gaat in gesprek met een kankerpatiënt. “Ik heb meer dan 100 chemo’s gehad”, zucht die. “Dat is erg zwaar om dragen, niet alleen fysiek. Daarom is mentale gezondheid zo belangrijk.”