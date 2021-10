BEKIJK - Mondmaskers mogen af, ook in de winkel: "Misschien gaan we meer verkopen nu we elkaar weer kunnen zien"

Velen hebben er naar uitgekeken, anderen vinden het dan weer te vroeg. Maar het is zover: op veel plaatsen mag u uw mondmasker in uw zak laten zitten..

Op 17 september besliste het Overlegcomité dat veel coronamaatregelen vanaf 1 oktober in het hele land mochten verdwijnen. Toch mochten de verschillende deelstaten hierover zelf beslissen. In Vlaanderen mogen de mondkapjes dus op veel plaatsen uit, in Brussel en Wallonië is dat nog even anders.