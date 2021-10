BEKIJK: Vanaf vandaag toont het Rijksmuseum de grootste verzameling renaissanceportretten ooit

Nog tot 16 januari verzamelt het Rijksmuseum in Amsterdam meer dan 100 portretten uit de renaissance, het is daarmee de grootste tentoonstelling rond dat thema ooit in Nederland. Naast topwerken van Dürer en Holbein is ook een unieke reconstrucie te zien van het Antwerpse praalgraf van Isabella van Bourbon, dat in 1566 zwaar beschadigd werd.