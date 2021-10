Zonnewagen van studententeam uit Leuven met paard en kar aangekomen in Marokko

De meterslange truck die vorige week vanuit Leuven was vertrokken moest zich door het hectische verkeer in de Marokkaanse binnenstad wurmen om bij de werkplaats te geraken. Eens aangekomen bij de werkplaats werd er gestart met het uitladen van het materiaal. Maar de vorkheftruck had moeite om zich door de ladingszone te manoeuvreren en kwam al snel vast te zitten in de zachte ondergrond.