Besluit niet te communiceren over PFOS-vervuiling was politiek: ook OVAM wijst naar Schauvliege (CD&V) en Weyts (N-VA)

Als er niet gecommuniceerd werd over de PFOS-vervuiling in en om de fabriek van 3M in Zwijndrecht, is dat omdat de politiek dat besliste. Volgens afvalstoffenmaatschappij OVAM, dat de bodemonderzoek doet, beslisten in 2017 Joke Schauvliege (toen minister van Leefmilieu voor CD&V) en Ben Weyts (toen minister van Mobiliteit voor N-VA) om dat niet te doen. Dat zegde de top van OVAM in de PFOS-onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement. Maar OVAM denkt dat het ook niet nodig was om te communiceren, want volgens haar stelde de PFOS-vervuiling geen risico voor mensen.