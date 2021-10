Staatsveiligheid linkt Mehmet Üstün, voorzitter van de Moslimexecutieve, aan "extremisme in Limburg"

Wat is de Moslimexecutieve?

“Het Executief van de Moslims van België” werd in 1999 officieel erkend als organisatie die in België alle moslims moet vertegenwoordigen. De Moslimexecutieve, zoals de organisatie meestal wordt genoemd, staat bijvoorbeeld in voor de lessen islam in Vlaamse scholen. Ze zorgt er ook voor dat er begraafplaatsen zijn voor moslims. En de organisatie spreekt zich uit in de naam van de moslimgemeenschap in discussies zoals het onverdoofd slachten.