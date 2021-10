Het eerste dansfeest na anderhalf jaar in de Charlatan in Gent: "voelt als thuiskomen"

Na anderhalf jaar mag het weer: al dansend de nacht ingaan in discotheken en nachtclubs. In de Charlatan in Gent hielden ze al eerder privéfeesten met maximum 200 personen, maar nu is het volledig terug zoals vroeger. De uitbater, Gerald Claes, is enorm tevreden: "Het doet deugd. We waren als eerste gesloten en nu als laatste opnieuw open. Dus we gaan er volle bak voor vanavond. Ik hoop ook dat we nu voor altijd terug open kunnen blijven. Dat het écht voor echt is."

De afschaffing van het mondmasker is volgens Claes een verademing. "De mensen verstonden ons niet met die luide muziek en ze konden zich niet behelpen met liplezen. Het zijn stomme dingen hé, maar een pintje of twee pintjes, de communicatie liep mis. Ik heb dat de voorbije maanden gemerkt. En daarnaast, we waren het echt beu, ook dat gekriebel achter ons oren. Ik ben blij dat we er vanaf zijn."