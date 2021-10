Bezorgdheid blijft over mogelijke afschaffing spoorlijn Mechelen-Sint-Niklaas: "Voor sommigen essentieel om op werk of school te geraken"

Spoorwegbeheerder Infrabel is momenteel in overleg met de federale regering om een investeringsplan op te stellen voor de komende jaren. "Infrabel heeft natuurlijk geen intentie om spoorlijnen te sluiten maar we brengen in kaart wat de gevolgen zouden kunnen zijn als we sommige componenten van onze spoorinfrastructuur niet op tijd zouden kunnen vernieuwen", klinkt het in een persbericht. "Voor alle duidelijkheid: het is een oefening die lopende is, er is nog niets beslist."