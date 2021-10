Bij de bakker zonder mondmasker: "Een vrij gevoel, een verademing"

Ook in de bakkerij wordt opgelucht gereageerd. "De mondmaskers waren heel vervelend", zegt bakkersvrouw Annie. "Vaak verstonden we de mensen niet. Er is veel geroezemoes in de winkel en we moesten de mensen dan ook alles twee, drie keer vragen. Daarnaast herken je de mensen ook niet meer, ze spreken je aan, maar je weet eigenlijk niet wie achter het mondmasker zit. En ook voor ons, het personeel, was het niet evident om constant een mondmasker op te hebben. Je ademt precies constant je eigen lucht in. Je wordt er ambetant van, dus ik ben heel blij."