Bruggeling van 29 week in coma nadat hij neergestoken werd in Brussel door medestudent

De 29-jarige Bruggeling was vorige week donderdag voor zijn horecaopleiding op uitstap in Brussel. Met een groep medestudenten bezocht hij enkele cocktailbars, omdat hij binnenkort een cocktailbar wil openen in de Brugse binnenstad. Het kwam tot een discussie met een medestudent, een Oostendenaar van 19 en die stak de Bruggeling uiteindelijk neer in de hals. Sindsdien wordt het slachtoffer in een kunstmatige coma gehouden. De jongeman uit Oostende wordt aangehouden op verdenking van poging tot doodslag.

Het is al het derde steekincident afgelopen week in Vlaanderen. In Oostkamp bij Brugge en in Hemiksem bij Antwerpen viel daarbij telkens een dode.