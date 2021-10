Discotheek Club 54 in Beernem kan net op tijd terug open na grote verbouwingswerken

Ook Club 54 in Oedelem mag net als andere discotheken na anderhalf jaar haar deuren terug openen. Ze hebben daar alvast niet stilgezeten. Tijdens de lockdown begonnen ze met werken die de brandweer hen had aangeraden om alles veiliger te maken. Uiteindelijk werden die werken veel grootser. Uitbater Kurt Saey: "We zijn begonnen met een branddetectiesysteem en brandwerende platen te installeren en dan hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om verder te doen. Het is uiteindelijk wat uit de hand gelopen, we hebben eigenlijk een volledig vernieuwde discotheek".

"Gisteren heeft het personeel bij de samenkomst voor het eerst de vernieuwingen gezien. We hebben zo goed als alles zelf gedaan. We zijn doodmoe, maar halen veel kracht uit de heropening deze avond", vertelt uitbater Saey aan Jens Lemant in Start Je Dag Radio 2 West-Vlaanderen: