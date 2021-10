correcties en aanvullingen in oktober

In het artikel over het 11.11.11 rapport rond over de betrokkenheid van Europese bedrijven bij projecten die 11.11.11 problematisch vindt voor het vredesproces in de Midden-Oosten, is een correctie doorgevoerd over een nieuwe treinverbinding die Israël aanlegt en waar Europese bedrijven aan meewerken.

In de oorspronkelijke tekst stond dat die treinverbinding Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever met elkaar zou verbinden. Dat staat ook zo in het rapport van 11.11.11. Maar die organisatie geeft nu toe dat de beschrijving van de omstreden treinverbinding in het rapport niet correct is. De spoorweg verbindt geen nederzettingen, maar ze gaat wel degelijk deels over de Westelijke Jordaanoever, waar ze Palestijnse gronden inneemt. Om die reden blijft de treinverbinding wel degelijk omstreden.