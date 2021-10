Dancing De Kroon klaar voor grote heropening: "Eindelijk!"

Salaets weet niet goed wat te verwachten van de openingsavond. "Het is één groot vraagteken. We hebben veel reactie gekregen toen we aankondigden dat we vanavond opendoen. De Kroon hoort bij het meubilair van Scherpenheuvel. We bestaan al bijna 50 jaar en zijn legendarisch in de regio. Volgens sommige mensen zal heel Scherpenheuvel vanavond aan de deur staan."

Maar Salaets zegt op alles voorzien te zijn. "Ik heb gevraagd aan de politie of ze af en toe willen langsrijden, want we willen geen verkeersopstoppingen veroorzaken. Er zal ook een steward op de parking staan. Ik hoop vooral dat we iedereen die komt, kunnen binnenlaten. We mogen bijna 500 mensen binnenlaten en het zou me pijn doen als ik iemand moet weigeren. Bij aankomst worden alle mensen gescand op hun covid safe ticket en eens binnen, is het vrijheid blijheid. Vanaf acht uur vanavond alle remmen los!"