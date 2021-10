Dancings en discotheken heropenen vanavond: "Het voelt als herboren worden"

"Het is een grote avond, het voelt als herboren worden na 18 maanden. Ik weet alleszins van heel wat vaste klanten dat ze zullen komen. Heel de week heb ik telefoontjes en mails gekregen om te vragen hoe het allemaal in zijn werk zou gaan, een tijdlang is daar wat onduidelijkheid rond geweest, maar nu weten we het ondertussen en zijn er helemaal klaar voor." Welk de eerste plaat zal zijn vanavond weet Jo nog niet, want voor deze gelegenheid heeft hij een aantal gast-dj's uitgenodigd. Echt speciale dingen zijn niet gepland, maar hij verwacht wel dat de klanten in feeststemming zullen zijn, precies omdat ze zolang hebben moeten wachten.