De gasprijs blokkeren zoals in Frankrijk, kan dat ook bij ons? 

Experten op de energiemarkt zeggen dat het technisch gezien wel degelijk mogelijk is voor de regering om dat te beslissen. Energieregulator CREG beaamt dat er zowel in de Elektriciteitswet als in de Gaswet een mogelijkheid is voorzien om maximumprijzen op te leggen. De eindverantwoordelijkheid ligt daarvoor bij de minister van Economie.

"Maar er is wel een wezenlijk verschil tussen de Franse energiemarkt en de onze", legt professor Ronnie Belmans uit, die CEO is van het onderzoekscentrum Energyville van de KU Leuven. "Bij is ons die markt volledig vrijgemaakt. In Frankrijk zijn 2 van de grootste energiebedrijven, EDF en Engie, voor een deel in handen van de staat. Dus daar is een beslissing om de prijzen te blokkeren in feite een beslissing van de aandeelhouder."