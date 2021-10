Maak kennis met de winnaars van de Belgian Game Awards

De game "The Almost gone" viel tweemaal in de prijzen: Console Game of the year én Mobile Game of the year. "The Almost Gone was een samenwerking met de schrijver Joost Vandecasteele, het gaat over een klein meisje dat zich in een tussenwereld bevindt tussen leven en dood en moet proberen achterhalen waarom ze daar is. Het is een donker verhaal maar tegelijkertijd ook mooi en aangrijpend", licht Jeroen Janssen van Happy Volcano, de studio achter de game toe.