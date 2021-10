Doven en slechthorenden over wegvallen van mondmaskerplicht: "Eindelijk kunnen we weer liplezen"

In winkels, de horeca en op vele werkplekken in Vlaanderen valt vandaag de mondmaskerplicht weg. Dat is goed nieuws voor doven en slechthorenden die communiceren door te liplezen. Nicole Engelen van vzw Onder Ons is slechthorend en geeft zelf ook cursussen liplezen in Antwerpen. Op Radio 2 vertelt ze hoeveel gemakkelijker het vanaf nu weer wordt om bijvoorbeeld te gaan winkelen. "We moesten vaak vragen om iets te herhalen of om iets even op te schrijven. Nu kunnen we weer liplezen, dat is super goed nieuws."