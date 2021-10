Ellen uit Koekelare vindt helpende verpleegster na incident aan schietkraam

Heidi vertelt: "Het was meteen duidelijk dat het ernstig was. Er was een kleine vlek te zien op haar oogbol en heel haar oog was wazig. Haar zoontje was heel erg in paniek en huilde. Intussen had de foorkramer zijn vrouw gebeld om Ellen naar het ziekenhuis te brengen zodat ik eerst haar zoontje kon kalmeren. Nadien zijn ze dan samen vertrokken.”

Ellen is blij dat ze Heidi kan bedanken voor haar hulp. “Het is fijn te weten dat mensen als Heidi niet twijfelen en meteen doen wat ze kunnen. Intussen gaat het niet zo goed met mijn oog. Bij een nieuwe controle werd vastgesteld dat er intussen littekenweefsel is. De schade zal dus blijven en waarschijnlijk nooit meer weggaan. Ik zie amper 4 op 10 met dat oog. Misschien zal enkel een speciale bril of een lens wat kunnen helpen. Ik vrees dat ik ermee zal moeten leren leven."