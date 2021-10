Facebook wist al twee jaar dat Instagram schadelijke effecten kan hebben op tieners, maar deed daar weinig aan

In een van de studies staat dat een op de vijf tieners zegt dat Instagram hen een slechter gevoel geeft over zichzelf. Er staan ook suggesties in om Instagram beter te maken, zoals tieners meer controle te geven over wat ze in hun feed te zien krijgen, maar daar heeft Facebook weinig mee gedaan volgens de senatoren.



"IG staat voor Instagram, maar ook voor Insta-greed (hebzucht, red.)", zei senator Edward Markey. De senatoren ondervroegen Antigone Davis, hoofd veiligheid bij Facebook over enkele heikele thema's, zoals welke gegevens Facebook verzamelt van gebruikers onder de 13 jaar. Er kwam ook kritiek over hoe Facebook jonge gebruikers ziet als een mogelijkheid om het bedrijf te laten groeien en er werd ook gevraagd of het bedrijf weet dat Instagram in sommige gevallen tot zelfmoord leidt bij tieners.

Davis reageerde dat kinderen onder de 13 jaar niet op de socialemedia van Facebook zijn toegelaten en dat slechts 0,5 procent van de tieners hun zelfmoordgedachten aan Instagram linken.