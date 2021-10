Farmabedrijf Merck ontwikkelt eerste pil tegen corona: risico op sterfte blijkt met de helft af te nemen

De pil, Molnupiravir genaamd, is een zogenoemde virusremmer die oorsponkelijk onwikkeld is tegen het griepvirus. Merck heeft de pil in een reeks klinische proeven ook uitgetest bij mensen die het coronavirus hadden opgelopen. Bij de laatste test waren 775 proefpersonen betrokken, die allen lichte of matige symptomen hadden. De helft van hen kreeg Molnupiravir toegediend, de andere helft een placebo. Van de proefpersonen die het echte medicijn kregen toegediend, belandde uiteindelijk 7,8 procent in het ziekenhuis en stierf er niemand. Van de proefpersonen die een placebo kregen, kwam 14 procent in het ziekenhuis terecht en stierven er 8.