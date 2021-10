Heb jij ook staan aanschuiven op de snelweg? Je bent niet de enige: afgelopen week evenveel files als vóór corona

Wanneer we focussen op het maximaal aantal kilometer file dat in België in de ochtendspits gemeten wordt, dan zien we een interessante evolutie doorheen de maand september. In de eerste week van september 2021 stond er op werkdagen gemiddeld 145 kilometer file, in 2019 was dat 194. In de tweede en derde week waren de gemiddelden zowat gelijk.

Maar uit de cijfers vanaf de vierde week (235 kilometer in 2021 en 262 kilometer in 2019) en vooral de vijfde week (gedeeld met oktober, 255 kilometer in 2021 versus 335 kilometer in 2019) blijkt toch dat de ochtendspitsen in 2019 nog feller waren dan deze van 2021.