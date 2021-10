Finland gaat nertsen inenten tegen coronavirus

In België hebben experten eerder geadviseerd om dieren niet massaal te vaccineren tegen het coronavirus. "Een voldoende vaccinatiegraad van de menselijke populatie zou de risico’s op overdracht van SARS-CoV-2 van mens op dier en dus ook de omgekeerde overdracht van dier op mens moeten beperken", zo luidt het advies.

Alleen in heel specifieke omstandigheden, zoals de bescherming van bedreigde diersoorten of om te voorkomen dat er een "dierlijk reservoir voor het virus" ontstaat, is de gerichte vaccinatie van dieren in ons land gerechtvaardigd.