Vlaamse regering hakt knoop door: geen coronapas in Vlaanderen, ook niet verplicht in zorginstellingen

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Vooruit) reageert teleurgesteld op de beslissingen van de Vlaamse regering. "Ik vind dat men de lokale besturen in de Vlaamse rand in de steek laat, en ook de organisatoren die met zo'n Covid Safe Ticket willen werken", aldus Bonte. "Ik zou graag een Covid Safe Ticket-regeling organiseren in ons cultureel centrum, net als in onze zorginstellingen en ook voor evenementen met minder dan 500 mensen. Dat is ook de vraag van de organisatoren en daar had ik graag op in kunnen gaan, want de vaccinatiegraad ligt hier lager en door de nabijheid van de hoofdstad krijgen wij ook heel wat bezoekers over de vloer. Ik betreur dus dat we het niet kunnen opleggen waar we het wenselijk en nuttig achten."