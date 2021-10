Gent betrapt recordaantal sluikstorters: "Onze camera's werpen hun vruchten af"

Mensen die betrapt worden op sluikstorten in Gent, kunnen een boete van 120 euro verwachten. En dat vindt De Clercq zeker niet te veel."Wie sluikstort, toont geen respect voor onze stad en mag dat ook voelen."

De Gentse politie zet in totaal 5 camera’s in, waarvan er 3 zichtbaar zijn. Die zijn bedoeld om mensen te ontraden. Verder observeert de Gentse politie op sommige momenten in burger. Daarnaast gaan ook controleurs van de stad mee op ronde om te kijken waar mensen sluikstorten.