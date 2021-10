Gent organiseert training voor horecapersoneel om ongepast gedrag aan te pakken in nachtleven

Stad Gent wil horecapersoneel beter bewapenen tegen onder andere discriminatie, racisme en handtastelijkheden. Daarvoor organiseert de stad specifieke omstaandertrainingen voor het horecapersoneel. "We willen het personeel gepast leren reageren in verschillende situaties van ongepast gedrag", zegt schepen Astrid De Bruycker (Vooruit).

De workshop past het heel breed toe, er is zowel wat theorie als een echte training. Ongepast gedrag is een ruim begrip en ook manier van reageren kan heel verschillend zijn. "Er zijn situaties waarbij je onmiddellijk kan reageren, andere waarbij je leert om hulp te roepen van buitenaf, of pas achteraf gaat reageren en eerst de aandacht gaat afleiden... Er zijn verschillende manieren waarbij je als omstaander actief kan zijn zodat het slachtoffer zich gesteund voelt. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de dader zijn gedrag corrigeert", benadrukt schepen De Bruycker.