Georgische ex-president Micheil Saakasjvili keert terug uit ballingschap en wordt meteen gearresteerd

Micheil Saakasjvili kondigde vanmorgen op Facebook aan dat hij terug in Georgië was. De ex-president verliet in 2013 zijn land om aan het gerecht te ontkomen (zie verder). Na een zelfgekozen ballingschap van 8 jaar keerde hij naar zijn land terug. "Goeiemorgen. Ik groet jullie al vanuit Georgië, na 8 jaar", schreef hij op zijn Facebookpagina. "Ik heb mijn leven en vrijheid geriskeerd om terug te komen."

Saakasjvili riep de bevolking ook op om bij de lokale verkiezingen van zaterdag voor de belangrijkste oppositiepartij te stemmen, de Verenigde Nationale Beweging, een partij die hijzelf in 2001 had opgericht. Hij riep ook op om de dag na de verkiezingen te betogen.

De Georgische autoriteiten ontkenden aanvankelijk met klem dat Saakasjvili de grens met Oekraïne had overgestoken en in het land was. Een video die Saakasjvili gepost had, was volgens de regering vals. De ex-president werd als een clown weggezet.

Maar later op de dag maakte eerste minister Irakli Garibasjvili bekend dat Saakasjvili is opgepakt. Hij werd meteen naar een gevangenis gebracht. Iets wat de premier eerder deze week ook beloofd had, toen Saakasjvili zijn plannen om terug te keren had bekendgemaakt.