Gouverneur heeft rapport over Veerle Heeren klaar, minister Somers beslist over sanctie

Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters heeft zijn rapport over burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V) bezorgd aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). Dat schrijft de krant Het Belang van Limburg en het nieuws wordt door het kabinet van minister Somers aan persagentschap Belga bevestigd. Heeren zal ten vroegste over drie weken uitgenodigd worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur, waarna Somers over een mogelijke sanctie moet beslissen.