Stroomfactuur tot ruim 500 euro duurder dan in Brussel: Vlaamse middenklasse amper beschermd tegen energiearmoede 

De quasi-wilekeur komt duidelijk naar boven in het polderstadje Veurne bijvoorbeeld en zijn buur Diksmuide. Met een bevolkingsdichtheid van 125 inwoners/km² zou volgens de logica hierboven Veurne dus goedkopere tarieven moeten hebben dan zijn buur Diksmuide, want Diksmuide is minder dichtbevolkt is (111 inwoners/km²) en groter in oppervlakte: minder klanten op de kabels dus. Toch betalen middenklassegezinnen in energiearmoede in Veurne aan hun sociale leverancier meer dan hun buren in Diksmuide: ruim 200 euro meer om precies te zijn.

In West-Vlaanderen ligt namelijk de duurste intercommunale (Gaselwest) van Vlaanderen vlak naast de op één na goedkoopste (Fluvius West). En Veurne wordt bediend door het peperdure Gaselwest, terwijl het veel grotere en minder bevolkte Diksmuide wordt bediend door het goedkope Fluvius West.

Even verderop in Zuid-West-Vlaanderen, dezelfde toestand. In de Bissegemstraat in Kortrijk betalen gezinnen in energiearmoede 200 euro meer dan de overburen in dezelfde Bissegemestraat vlak over de grens in Wevelgem. Kortrijk zit bij Gaselwest. Wevelgem bij Fluvius West.