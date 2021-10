Haasrode krijgt geen eigen treinstation: "Te duur en te weinig potentiële reizigers"

Leuvens schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) hoopt de NMBS nog op andere gedachten te brengen. “We bekijken het op regionaal niveau. Een station kan een plek zijn waar mensen afstappen en op andere vervoersmiddelen stappen zoals de bus of de deelfiets. Dan heeft zo een station een groter potentieel. We hebben nog plannen rond de Brabanthal en gaan in gesprek met de NMBS in de hoop hen te overtuigen.”