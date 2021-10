Hans Bonte over niet invoeren van coronapas: “Ik betreur het ten zeerste”

Hans Bonte maakt zich vooral zorgen over de nabijgelegen hoofdstad, waar de vaccinatiegraad lager is. “We krijgen heel wat bezoekers van daar over de vloer. Ik hoor dat we de coronapas niet mogen verplichten, maar betekent dat ook dat we het gebruik ervan niet mogen aanmoedigen? Dat is voor mij op dit moment niet duidelijk”, stelt hij. “Ik heb altijd gezegd dat het weinig zinvol is om dat zeer lineair in de horeca in te voeren in Vilvoorde. In kleinere cafés, klein restaurants, dagbladhandelaars, daar heeft dat volgens mij weinig nut. Maar de grotere horecazaken, waar ook feesten georganiseerd worden, die ook vragende partij zijn om het te doen, daar had ik dat graag toegestaan.”