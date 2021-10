Jaagpad langs de Dender wordt een pak breder om conflicten tussen fietsers en voetgangers te vermijden

Zo'n jaagpad langs een rivier met een meter verbreden, is niet zo simpel, maar burgemeester De Padt zit vol vertrouwen. "Er zullen plannen opgemaakt worden omdat we ook door argrarisch gebied zullen moeten gaan. Voor die plannen is een jaar uitgerekend. Er zal wat werk in kruipen, maar ik denk dat de Vlaamse Waterweg daar samen met de ingenieurs zeker toe in staat is. Daar maak ik mij geen zorgen over. Ik heb er goede hoop op dat het nieuwe jaagpad ingewandeld kan worden in 2024 of 2025."