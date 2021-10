Het Limburgse ondernemersvertrouwen was nog nooit zo groot

“Na 1,5 jaar geconfronteerd te zijn geweest met economische snelheidsbeperkingen, willen onze Limburgse ondernemers opnieuw ondernemen aan 120 km/u, aan volle snelheid dus", zegt Bart Lodewijckx van Unizo Limburg. "De coronacrisis was een ware ondernemerscrisis, maar de meesten hebben het wel overleefd door een combinatie van creativiteit, ondernemerschap en doorzettingsvermogen. En die ondernemers geven vandaag met een recordcijfer in de POL aan dat ze er opnieuw, of nog altijd, staan. In de 15 jaar dat de POL bestaat, was het Limburgse ondernemersvertrouwen nooit hoger. Een bijzonder signaal is ook dat de KMO’s verantwoordelijk zijn voor de boost van het POL-cijfer, en zo mee in pole position staan bij hun grotere collega’s", legt Bart Lodewijckx van UNIZO-Limburg uit.