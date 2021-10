"Don't mention the war" en "Ik herken dit land niet meer": Vlamingen in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit

Voor Mario heeft de Brexit er stevig ingehakt, vooral op emotioneel gebied dan. "Plots moesten we smeken om hier te blijven wonen, "the right to abide". En dat terwijl ik hier al jaren werk en belastingen betaal, en 14 mensen tewerk stel. Toen we onze "settled status" aanvroegen (verblijfsvergunning) moesten we onze kinderen in voor- en zijaanzicht laten fotograferen. Elke keer als we de grens oversteken, verschijnen die "mug shots" op het scherm van de politie, het lijken wel criminelen. En dat terwijl ze hier geboren zijn."