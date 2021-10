1 op 9 Belgische vrouwen krijgt ooit borstkanker, maar "hoe vroeger je ziekte ontdekt, hoe groter kans op genezing" 

Een duidelijke verklaring daarvoor is er echter niet, zegt professor Ann Smeets, borstchirurg in het UZ Leuven, die gisteravond te gast was in "Laat". "We hebben heel lang gedacht dat we gewoon heel hard zochten en er daardoor meer vonden, maar er zijn best nog wel landen die beter zoeken en een lager voorkomen hebben van borstkanker. Ik ken de verklaring niet, daar is men het niet over eens.”