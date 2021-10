Klaroenspeler staat al 40 jaar vrijwillig paraat voor de Last Post in Ieper: al meer dan 7.000 ceremonies op de teller

Rik Vandekerckhove blaast morgen precies 40 jaar lang de Last Post op zijn klaroen in Ieper. In totaal zijn ze met 6, die in een beurtrol elkaar afwisselen om elke avond om 20 uur klaar te staan onder de Menenpoort. Hiervoor offert Rik dus al 40 jaar lang een deel van zijn vrije tijd op. Ondertussen begeleidde hij al meer dan 7.300 ceremonies. Een mooi gebaar vindt Benoit Mottry, de voorzitter van de Last Post Association. Maar Rik is zeker niet de enige, die al zo lang in dienst is. 3 van de andere klaroenspelers doen het hem al langer voor.

Rik is nog maar 62 jaar en wil nog enkele jaren doorgaan. "Je moet vooral goede longen hebben én ook lang kunnen recht staan", lacht hij. Rik geniet elke keer opnieuw van de waardering van de toeristen, de lokale bewoners en andere belangrijke mensen, die langskomen. "Natuurlijk geeft het wel iets als er bepaalde speciale mensen afkomen. In 1985 kwam Moeder Theresa "goeiedag" zeggen. Dat heeft toen toch echt wel iets in mij losgemaakt. Ik heb hier ook al verschillende koningen en prinsen zien passeren. Maar persoonlijk vind ik de meest serene Last Post plechtigheden de mooiste. Dan blijft de eigenheid van de ceremonie bewaard", vertelt Rik.