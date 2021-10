Kortrijkse Gravenkapel wordt virtueel slagveld van 1302

Met Van Eyck in Gent en Van Gogh in Antwerpen zijn Vlamingen de immersieve, multimediale tentoonstellingen al gewoon. “Maar dit wordt een permanente tentoonstelling en naast beelden en geluid brengen we ook nog een verhaal dat kritisch is en wetenschappelijk werd onderbouwd”, zegt scenograaf Lars Bovée. “De historische kapel en de kerk zijn een droomdécor voor het project. De grote uitdaging is om de sacrale sfeer in de kerk te bewaren zonder zware ingrepen uit te voeren. En dat zal ons lukken, ook al herbeleven de bezoekers aan de Gravenkapel elk half uur de bloederige veldslag van 1302”, glimlacht Bovée.