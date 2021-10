Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken, laatste rustplaats van onze koningen, baadt in feeërieke nieuwe verlichting

"Het is meer dan een prachtige kerk, het is een symbolisch herkenningspunt van onze hoofdstad. Ik kom uit Laken, dit project raakt me nog persoonlijker. Ik ben dan ook enorm trots om samen met de inwoners dit nieuwe, weelderige hoogtepunt in te huldigen", verklaarde Karine Lalieux (PS), federaal minister bevoegd voor Beliris.

De crypte van de kerk herbergt de graven van alle Belgische vorsten die regeerden, en hun echtgenotes, evenals enkele leden van de Belgische koninklijke familie. De werken, die één miljoen euro kostten, werden uitgevoerd door aannemer VSE.