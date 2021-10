Leerkrachten De Leerexpert in Antwerpen halen zelf hun leerlingen thuis op: nog probleem met vervoer

Voor maandag is er nog geen oplossing. "Wij rekenen daarvoor op De Lijn. Onze leerkrachten mogen niet zomaar met leerlingen rijden en doen dat onbezoldigd, dat is natuurlijk geen definitieve oplossing", zegt Vandenbril.



De Lijn zegt dat ze volop aan het zoeken zijn naar een oplossing. "Het gaat hier over een bus die beschikbaar is met 20 plaatsen, de exploitant van de bus had niet onmiddellijk een grotere bus ter beschikking. We gaan nu na of er bussen gewisseld kunnen worden en we gaan ook kijken of bestaande ritten gereorganiseerd kunnen worden", zegt Marco Demerling van De Lijn.