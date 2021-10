Leraar trekt als wandelend reclamebord straten van Gent op om anderstaligen te vinden voor lessen Nederlands

In de Muinkaai in Gent voerde Jan Lootens, getooid met een kleurrijke sjaal en een beschreven vuilniszak als jas, actie om mensen te aan te sporen lessen Nederlands te volgen. Hij is lid van een vzw die zorgt voor mensen zonder papieren, daklozen en vluchtelingen.

Sinds 2011 zijn de regels over taallessen veranderd: Wie niet over geldige verblijfsdocumenten beschikt, mag sinds dan geen taallessen Nederlands meer volgen. Daarom voelde de vzw zich genoodzaakt om gratis lessen aan te bieden. Maar studenten vinden om les aan te geven, dat is een moeilijkere kwestie, zo blijkt.