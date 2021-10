Man (35) uit Hemiksem veroordeeld tot 20 jaar cel voor moord op liefdesrivaal (38)

De man van 35 uit Hemiksem werd in het verleden al meerdere keren veroordeeld voor geweld- en drugsdelicten en volgens de gerechtspsychiater was er een grote kans dat hij zou hervallen. Het Hof van Assisen in Antwerpen veroordeelde de man tot 20 jaar cel voor moord, 6 jaar minder dan het openbaar ministerie had gevorderd. De jury hield rekening met verzachtende omstandigheden. Zo had de man geen warm nest gehad in zijn jeugd en had hij oprechte spijt van wat hij had gedaan.