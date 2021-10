Eigenares kledingzaak Chou-Fleur plaatst "freedom trash can" om mondmaskers ritueel in te dumpen

Tien van Chou-Fleur haalde vandaag opgelucht adem. Opgelucht en vrij, zonder lapje stof voor haar neus en mond. De eigenares van een tweedehands- en vintagekledingwinkel voor kinderen en dames was in haar nopjes door de afschaffing van de mondmaskerplicht tijdens het winkelen. “Om dat te vieren bedacht ik een ludieke actie“, vertelt ze.

“Het was aanvankelijk mijn idee om een vuurkorf te zetten en daarin mondmaskers op te stoken. Al maakte ik al snel de bedenking dat dat niet echt strookt met onze duurzame identiteit. In de meeste mondmaskers zit natuurlijk plastic. En ik wil de buren ook geen geurhinder bezorgen. Ik hield het dus bij een freedom trash can: een vuilnisbak om je mondmasker ritueel in te dumpen. Het is eerder grappig bedoeld dan serieus. Klanten die zich er bevrijd door voelen, kunnen hier hun ding doen.”