Natuur en Bos overlegt met buitenlandse experts over problemen met wolven in Limburg

"We nemen de bezorgdheden wel degelijk ernstig", zegt directeur Dries Gorissen van ANB. "We hebben heel veel vragen en voorstellen gehoord, we zullen die in detail bekijken. We zullen bekijken welke punten we concreet kunnen gebruiken om ons wolvenbeleid te verbeteren maar ook welke niet haalbaar zijn. We zullen dan heel goed uitleggen waarom ze niet haalbaar zijn of wat er nodig is om bepaalde initiatieven te kunnen nemen."