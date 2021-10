Modernistisch huis in Roeselare wint Onroerenderfgoedprijs: kijk binnen in deze parel uit de jaren 30

In de jaren 90, toen de huidige eigenaars het kochten, was het gebouw in slechte staat. Niet dat er veel vernield was, maar er zat wel veel verstopt, bijvoorbeeld de geometrische vloeren van Victor Servranckx. De ramen waren vervangen en op de gevel zat een storende bekleding.

Niet-authentieke elementen zijn intussen weggehaald en teruggebracht naar het originele ontwerp. Dat in evenwicht brengen met hedendaags comfort is allerminst eenvoudig, getuigden de bewoners nog tijdens rondleidingen op Open Monumentendag. Maar de jury van de Onroerenderfgoedprijs was onder de indruk: “Ze kozen steevast voor behoud en restauratie, ook al was vervanging soms gemakkelijker of goedkoper.”