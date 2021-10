Oproep aan senioren in de Kempen: kijk regelmatig gele doos met medische informatie na

In de Kempen krijgen zo'n 65.000 inwoners van 65 jaar en ouder dit jaar een gele doos. Daarin zit belangrijke medische informatie, zoals bijvoorbeeld ziektes waaraan iemand lijdt of medicatie die hij neemt. Voor de hulpdiensten is dat cruciale informatie in noodgevallen. De gele doos wordt best bewaard in de koelkast, en met een sticker aan de binnenkant van de voordeur zijn hulpverleners op de hoogte dat er een gele doos in huis is.