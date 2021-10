Primeur: niet één "ozondag" gemeten deze zomer, voor het eerst sinds begin van de metingen in 1978 

Zoals wijlen Johan Cruijff zei, heeft elk nadeel zijn voordeel. Het regenachtige weer van de voorbije zomer hebben velen als een groot nadeel ondervonden, maar het had dus het grote voordeel dat er door de weinige zonneschijn weinig ozon is gevormd in de lucht.

"Dat is zeker goed nieuws", zegt Frans Fierens opgetogen. Maar ook in dit jaar zonder ozonpieken werd de Europese streefwaarde op lange termijn, namelijk 120 microgram per kubieke meter als hoogste achtuurgemiddelde van een dag, wel op de meeste meetplaatsen overschreden. De strengere waarde van 100 microgram, die de Wereldgezondheidsorganisatie nastreeft, werd zeker overschreden.

Echt heel gezond was het dus ook weer niet. Bovendien werden we nu één keer geholpen door het slechte weer. Als het komende zomers weer warm wordt zoals de voorbije jaren, zullen we dus weer hoge ozonwaardes krijgen als we niets doen om de uitstoot van onze auto’s en industrie verder terug te dringen.