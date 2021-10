Parenclubs weer open zonder mondmasker: "Iedereen staat op springen, dit weekend zijn we volgeboekt"

The Climax in Balen opent vanavond op volledige capaciteit zijn deuren, na anderhalf jaar gesloten te zijn. Mensen zullen weer zonder mondmasker binnen mogen. Wel moeten bezoekers een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen. "Om de luchtkwaliteit te garanderen hebben we ook ventilatietoestellen geplaatst. Er is voor verluchting gezorgd aan de nooddeuren. En zowel boven als beneden zijn er CO₂-meters. Ik hoop dat we zo iedereen een veilig gevoel kunnen geven", vertelt Gisela Vermeerschen van The Climax in Balen.